Convocan manifestación contra la guerra de Irán en Toledo

La manifestación saldrá a las 12.00 horas desde Zocodover y finalizará en el Ayuntamiento donde se leerá un manifiesto y habrá un micrófono abierto a actuaciones culturales.

Forman parte de esta Plataforma, Mujeres de negro contra la guerra, PSOE, IU, Movimiento Sumar, PCE, la Unión Popular de Estudiantes, el colectivo Marcha de Toledo por Palestina, la Plataforma 8M, CCOO Toledo, la Asociación Vecinal El Tajo, la Asociación vecinal La Cava, AVALTO, la Asociación cooperativa Patrice Lumumba, la Asociación de vecinos progresistas Amigos del Polígono, la Federación de asociaciones de vecinos de Toledo y la Unión Popular de Inquilinos. Asimismo, desde la Plataforma se anima al conjunto de asociaciones y organizaciones de Toledo a que se unan a este espacio abierto.

La Plataforma No a la Guerra de Toledo insiste en animar a toda la ciudadanía a salir a la calle este domingo para decir alto y claro “no a la guerra, exigimos el alto el fuego inmediato, el cese de los bombardeos, de las amenazas y las represalias. Apostamos por la diplomacia, la mediación internacional y el diálogo como únicas vías legítimas para resolver disputas. Porque la paz no es ingenuidad, es una decisión política valiente”.