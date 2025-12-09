La carrera solidaria 'Contrata sin' de Cruz Roja será el próximo 14 de diciembre

El concejal de Deportes ha destacado la relevancia de esta “antepenúltima carrera del año” que se enmarca también dentro de los actos de celebración de este 2025 en el que Toledo es Ciudad Europea del Deporte, y que “va más allá de lo meramente deportivo, ya que persigue regular y normalizar la contratación de trabajadores dentro de los marcos legislativos”.

En este sentido, Lozano ha animado a la ciudadanía a participar en esta carrera en plena época navideña “que nos invita a compatibilizar deporte y celebraciones”.

Campaña ‘Contrata Sin’

La presidenta provincial de Cruz Roja, Rosa Almoguera por su parte ha explicado en qué consiste esta campaña impulsada por Cruz Roja a través del Fondo Social Europeo dentro del proyecto Reto Social Empresarial y que busca “sensibilizar a las empresas sobre una contratación inclusiva basada en cuatro principios”.

Cuatro principios que son, ‘sin horas de vuelo’, es decir, apoyar a los jóvenes sin experiencia laboral, pero con capacidad; ‘sin fecha de caducidad’, para que se tenga en cuenta la experiencia de las personas mayores; ‘sin género de dudas’; para promover la igualdad laboral; y por último, ‘sin denominación de origen’, es decir, apostando por la diversidad y el talento procedente de cualquier lugar del mundo.

La responsable ha recordado que, solo en 2024, el Plan de Empleo de Cruz Roja ha atendido en la provincia a unas 1.500 personas, de las cuales más de 700 han logrado un contrato laboral.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma ‘DeportChip’, donde también está disponible el recorrido, que parte de Recaredo, baja por la pasarela de San Pedro el Verde, discurre por la zona del yacimiento de Vega Baja y regresa al punto de salida.

Almoguera ha animado también a todo el mundo a participar en la prueba deportiva, que contará con premios y sorteos gracias a las donaciones de las empresas colaboradoras como La Despensa, cuyo responsable de comunicación, Luis Aznal ha destacado que la empresa castellanomanchega mantiene una estrecha relación con Cruz Roja como “socios estratégicos, aliados y amigos”.

Por último, ha invitado a todos a disfrutar de esta “fiesta deportiva” y a aprovechar esta oportunidad para “concienciar a las empresas sobre la importancia de contratar sin etiquetas”.