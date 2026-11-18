La exposición incluye 67 obras pictóricas, realizadas con técnicas como el óleo sobre lienzo, la acuarela y la técnica mixta sobre tabla, además de una escultura de acero corten. Una selección que ha permitido contemplar la diversidad de propuestas y la personalidad artística de los once participantes, algunos de ellos reconocidos con premios de pintura.

La muestra ha contado con obras de Ana Martinex, Charo Agraz, Emi, Gremora, Louriza, Manuel Martín, María Jesús Rodríguez, Pilar Mayoral, Resu, Santiago Martín y Ventura Leblic, cuyas creaciones han compartido un mismo espacio expositivo bajo el denominador común de la pasión por el arte.

El realismo contemporáneo ha servido de hilo conductor a una exposición en la que el dibujo, el tratamiento del color, la composición y la sensibilidad de cada autor adquieren un papel protagonista, ha informado la Diputación en un comunicado.

Las obras abordan temáticas como la figura humana, el paisaje, el bodegón y la arquitectura, con diferentes miradas y estilos personales.

Los responsables del estudio, Dalila y Carlos Galván, explican que su proyecto artístico ha tomado como referencia la tradición de los antiguos talleres de artistas y el legado pictórico de Toledo, con el propósito de crear un espacio de aprendizaje, desarrollo creativo e intercambio de experiencias.

La exposición permanece abierta al público del 13 de noviembre al 4 de diciembre, en el Centro Cultural San Clemente, situado en la plaza de Padilla, número 2, de Toledo. La entrada es gratuita.

El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 19.00 horas.