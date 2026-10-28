Talavera ofrece ayuda institucional y guarda un minuto de silencio por las victimas de Urda

Gregorio ha trasladado la solidaridad de Talavera con las personas afectadas y ha mostrado también su respaldo a los heridos y sus familias en estos momentos de dolor y preocupación. Además, ha indicado que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Delegación del Gobierno los recursos municipales que puedan ser necesarios para atender las consecuencias del siniestro, entre ellos efectivos de Protección Civil y de la Policía Local.

El alcalde ha informado igualmente de que el Ayuntamiento se suma a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas. El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en la Puerta Noble del Consistorio.

Asimismo, Gregorio ha reiterado la disposición de Talavera a colaborar con las administraciones competentes y los servicios de emergencia en todo aquello que sea necesario para ayudar a los afectados por esta tragedia.

Por último, ha querido reconocer la labor realizada por los servicios sanitarios, los equipos de emergencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad desplegados para atender a las víctimas y gestionar esta situación de emergencia.