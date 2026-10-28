Sucesos

Talavera ofrece ayuda institucional y guarda un minuto de silencio por las victimas de Urda

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha expresado sus condolencias y el apoyo de la ciudad a las víctimas y familiares afectados por el grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, en la provincia de Toledo, en el que se han visto implicados dos trenes de alta velocidad.

Redacción

Madrid |

Talavera ofrece ayuda institucional y guarda un minuto de silencio por las victimas de Urda
Talavera ofrece ayuda institucional y guarda un minuto de silencio por las victimas de Urda | .

Gregorio ha trasladado la solidaridad de Talavera con las personas afectadas y ha mostrado también su respaldo a los heridos y sus familias en estos momentos de dolor y preocupación. Además, ha indicado que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Delegación del Gobierno los recursos municipales que puedan ser necesarios para atender las consecuencias del siniestro, entre ellos efectivos de Protección Civil y de la Policía Local.

El alcalde ha informado igualmente de que el Ayuntamiento se suma a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas. El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en la Puerta Noble del Consistorio.

Asimismo, Gregorio ha reiterado la disposición de Talavera a colaborar con las administraciones competentes y los servicios de emergencia en todo aquello que sea necesario para ayudar a los afectados por esta tragedia.

Por último, ha querido reconocer la labor realizada por los servicios sanitarios, los equipos de emergencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad desplegados para atender a las víctimas y gestionar esta situación de emergencia.

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