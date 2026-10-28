Talavera acoge la entrega de medallas al Mérito Cultural

Así lo ha dicho el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la celebración de la entrega de Medallas al Mérito Cultural que ha presidido el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page.

En este sentido, ha destacado que “la cultura está en permanente movimiento y cada generación recibe lo que hicieron las anteriores para encontrar nuevas formas de interpretarlo”, al tiempo que ha subrayado que su principal valor reside en la capacidad de expresar emociones, compartir experiencias y transmitir conocimientos.

Durante su intervención, Amador Pastor ha puesto en valor la diversidad de disciplinas y manifestaciones culturales representadas entre los galardonados, desde la literatura, la música, el teatro y el cine hasta las artes plásticas, la fotografía, el folclore y la conservación del patrimonio.

En esta gala se ha reconocido la trayectoria de creadores como Daniel Ferrer, Beatriz Clemente, Kike Aspano, Hugo de la Riva, Irene Márquez y Pepe Ortega, así como la labor del Instituto de Estudios Albacetenses y las iniciativas vinculadas a la conservación de las pinturas murales de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Cardenete.

Asimismo, se han entregado reconocimientos al Grupo Folclórico ´La Abuela Santa Ana´, el Festival de Teatro ‘Espiga de Oro’ de Azuqueca de Henares, a Teresa Ases y Carlos Iglesias y los clubes de lectura de la Biblioteca Pública de Guadalajara, ejemplos de la importancia de la participación ciudadana y del papel que desempeñan las asociaciones y colectivos culturales.

Han recibido también Medallas al Mérito Cultural Clara Serrano Esteban, la Joven Orquesta de Cuenca, la academia de baile Adae Alma de Talavera de la Reina y Antonio Rubio, por su contribución a la creación artística, la formación y el acercamiento de la lectura a la infancia.

Del mismo modo, se han reconocido iniciativas como la revista digital La Pecera de la Escuela de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de Guadalajara, así como la colaboración de Chemo Liconsa con diferentes proyectos culturales.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha incidido en que “la cultura no pertenece a un territorio determinado, sino a todas las personas”, destacando especialmente el papel de los municipios, las asociaciones y los colectivos que mantienen vivas las tradiciones y acercan las diferentes expresiones artísticas a la sociedad.

Finalmente, Amador Pastor ha trasladado su enhorabuena a todos los premiados y ha asegurado que “estas medallas son también una forma de agradecimiento a quienes crean, investigan, conservan, enseñan o acercan la cultura a los demás”.

“Recibimos una herencia que otros construyeron y que nosotros disfrutamos, cuidamos y transformamos para ponerla en manos de quienes vienen detrás. Gracias a todas las personas y entidades reconocidas, nuestra cultura sigue creciendo”, ha concluido.