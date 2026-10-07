Talavera acogerá en mayo Farcama Primavera

Durante su intervención, García-Page avanzó además su intención de dar a Farcama Primavera una mayor proyección nacional, planteando la posibilidad de que futuras ediciones puedan celebrarse en ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla.

El presidente regional destacó que la feria ya ha llevado a cabo acciones promocionales fuera de España y se mostró convencido de que su llegada a grandes ciudades, que combinan actividad turística y población residente, supondrá un importante impulso para la artesanía de Castilla-La Mancha.

Con este anuncio, Talavera volverá a convertirse en escaparate del sector artesano regional al acoger la edición primaveral de la feria en 2027.