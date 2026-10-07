Artesania

Talavera acogerá en mayo Farcama Primavera

Talavera de la Reina será la sede de Farcama Primavera en 2027. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la inauguración de la 45ª edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), que se celebra en Toledo.

Redacción

Talavera de la Reina |

La artesanía regional se instala en el Recinto Ferial con FARCAMA
La artesanía regional se instala en el Recinto Ferial con FARCAMA | JCCM

Durante su intervención, García-Page avanzó además su intención de dar a Farcama Primavera una mayor proyección nacional, planteando la posibilidad de que futuras ediciones puedan celebrarse en ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla.

El presidente regional destacó que la feria ya ha llevado a cabo acciones promocionales fuera de España y se mostró convencido de que su llegada a grandes ciudades, que combinan actividad turística y población residente, supondrá un importante impulso para la artesanía de Castilla-La Mancha.

Con este anuncio, Talavera volverá a convertirse en escaparate del sector artesano regional al acoger la edición primaveral de la feria en 2027.

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