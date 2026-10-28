Sucesos

El Gobierno regional eleva el PLATECAM, a Fase de Emergencia 2 por el accidente de Urda

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha elevado a las 10:30 horas de hoy el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM), a Fase de Emergencia, Situación Operativa 2, para la provincia de Toledo.

Redacción

Talavera de la Reina |

Medios sanitarios y la policía se despliegan en el Hospital de Toledo a la espera de los primeros afectados
Medios sanitarios y la policía se despliegan en el Hospital de Toledo a la espera de los primeros afectados |

La dirección del PLATECAM ha elevado la situación operativa tras solicitar la activación de la Unidad Militar de Emergencia (UME), para que intervenga en el accidente ferroviario registrado esta mañana por la colisión de dos trenes de alta velocidad en la estación de la localidad toledana de Urda.

Desde el Servicio de Emergencias se ha habilitado un teléfono gratuito (900 122 112) para que los familiares o amigos de los posibles afectados puedan recabar información. Además, existen también otros teléfonos de información de RENFE (900 10 10 20) y de IRIO (655 28 69 75), donde pueden llamar también los interesados.

Cabe informar también que se ha establecido un albergue para los afectados por el accidente en el pabellón polideportivo de Urda (Toledo).

En el mismo sentido, se han establecido dispositivos de Atención a Familias de afectados en la Estación de Atocha de Madrid, en la estación de Santa Justa de Sevilla, en la estación de Córdoba y en pabellón del colegio Santo Cristo de Urda.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial de Toledo y Ciudad Real, Albacete, Madrid, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil y recursos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y medios de INFOCAM que proceden a la instalación de un Puesto Médico Avanzado para la realización del triaje de las personas afectadas, la primera atención sanitaria y el traslado de heridos a centros hospitalarios, además de preavisarse a los equipos de atención psicosocial de Cruz Roja y al Colegio de Trabajadores Sociales.

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