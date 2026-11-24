La programación comienza este martes en el Teatro Auditorio de Cuenca con ‘Grandes Romanzas de la Zarzuela’, un recital protagonizado por Jesús Campo al piano y Carlos Lozano a la voz, con obras de autores como José Serrano, Jacinto Guerrero, Federico Moreno Torroba y Pablo Sorozábal. Ya el viernes, la Sala Directo recibirá a Venus Astra, formación madrileña de pop-rock surgida en 2022 que presentará parte de su segundo trabajo discográfico.

El sábado concentrará buena parte de la actividad. En Almodóvar del Pinar, el dúo Heritage, integrado por Marta Aparicio y Elena Martínez, ofrecerá una propuesta centrada en la recuperación y divulgación de repertorios vinculados a las mujeres. En la capital, la Sala Bamboleo celebrará una nueva Noisy Session con Ajito Arriero y Dura Calá, mientras la Casa del Guitarrista acogerá al dúo formado por el violinista Lucas Sánchez y el guitarrista Jonathan El Barouki, con un programa dedicado a las conexiones musicales entre Europa y América.

La oferta continuará en Sisante con Gemenco, versioneando 3.0, un espectáculo que mezcla flamenco con otros estilos populares y urbanos. En Cuenca actuarán también The Little Band en Andén 7 y Ambruna y Desai en la tercera edición del FestiNorris Forro Rock de Pub Los Clásicos. Marco Antonio de la Osa destaca precisamente la variedad de una semana que combina zarzuela, pop-rock, canción de autor, flamenco, mestizaje, blues y propuestas académicas.