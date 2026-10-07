La Policía Local de Cuenca organiza su primera marcha solidaria a beneficio de ALCER y ASDICU

La Policía Local de Cuenca celebrará el próximo 18 de octubre su primera marcha solidaria, una iniciativa que nace con vocación de continuidad y que en esta primera edición destinará sus beneficios a Alcer y Asdicu. La intención es repetirla cada año y seleccionar en cada edición a dos asociaciones diferentes de la ciudad.

La marcha comenzará a las 11:00 horas en la Plaza Mayor y finalizará en el Bosque de Acero. Se trata de una actividad no competitiva y pensada para disfrutar en familia, que recorrerá Alfonso VIII, Palafox, Trinidad, Calderón de la Barca, Carretería, avenida de Castilla-La Mancha y Escultor Jamete antes de dirigirse hacia el recinto ferial.

Inscripciones por tres euros y fila cero

Las inscripciones tienen un precio de tres euros y pueden realizarse mediante el código QR incluido en los carteles de la marcha. Cada participante recibirá un pañuelo azul, elegido como guiño tanto a las tradiciones de San Mateo como a la propia Policía Local. También se podrá reservar una ración de paella solidaria.

Además de la inscripción online, se habilitarán jornadas para apuntarse presencialmente mediante una oficina móvil de la Policía Local. El propio 18 de octubre también será posible inscribirse desde las 9:00 horas en la Plaza Mayor. Quienes quieran colaborar pero no puedan acudir podrán hacerlo mediante una fila cero.

Actividades para toda la familia en el Bosque de Acero

La llegada al Bosque de Acero estará acompañada de numerosas propuestas para niños y adultos. Alrededor de 15 asociaciones instalarán mesas informativas y algunas de ellas organizarán talleres para dar a conocer el trabajo que realizan durante todo el año.

También habrá un circuito de seguridad vial organizado por la Policía Local, otro de mountain bike a cargo de la Escuela de Mountain Bike de Rujamar, hinchables, colchonetas y actividades infantiles. Los niños podrán participar en la marcha con sus bicicletas y recibirán diferentes obsequios.

Para facilitar la participación de personas con movilidad reducida, desde las 9:30 horas habrá autobuses gratuitos desde el Bosque de Acero hasta la Plaza Mayor, punto de salida de la marcha.

Sorteos entre los participantes

Cada inscripción generará un número individual que permitirá participar en diferentes sorteos al finalizar la marcha. Entre los premios aportados por empresas y entidades colaboradoras se encuentra una camiseta del Real Betis firmada por sus jugadores, además de camisetas de la Unión Balompédica Conquense y del Balonmano Rebi Cuenca, entre otros regalos.

La Policía Local ha destacado la colaboración recibida tanto por parte del Ayuntamiento y las asociaciones como de numerosas empresas locales. Durante el recorrido se realizarán cortes puntuales de tráfico, con una duración prevista de aproximadamente una hora hasta la llegada al Bosque de Acero.