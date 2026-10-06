La Plataforma por la Vivienda pone el foco en las casas vacías de Cuenca y debatirá sumarse a la huelga general

Las viviendas vacías de Cuenca se sitúan entre las principales preocupaciones de la recién creada Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna. El colectivo considera que antes de plantear nuevas construcciones es necesario conocer y movilizar el parque residencial que actualmente permanece sin ocupar para facilitar el acceso a la vivienda.

“No se trata de construir, se trata de ver qué hay y repartirlo entre quienes más lo necesitan”, ha defendido en Onda Cero Cuenca Olga Díaz, integrante de la plataforma. El colectivo relaciona la existencia de viviendas sin ocupar con las dificultades que encuentran familias y particulares para acceder a un alquiler asequible.

La plataforma maneja estimaciones de entre 3.400 y 5.000 inmuebles sin ocupar en la capital y considera necesario estudiar fórmulas para incorporarlos al mercado residencial. Entre sus planteamientos aparece también establecer límites a la compra de edificios completos y reclamar una mayor intervención de las administraciones para facilitar vivienda pública.

El colectivo comienza ahora a concretar estas reivindicaciones después de su primera movilización. El pasado domingo, pese a la lluvia, más de un centenar de personas se concentraron en la Plaza de España para reclamar una vivienda digna y alquileres asequibles.

Díaz asegura que buena parte de los asistentes trasladaron su intención de continuar participando y evitar que el movimiento se limite a unas pocas concentraciones. “Lo que quiere la ciudadanía de Cuenca es que paren los abusos con los precios de alquiler y que todo el mundo pueda seguir viviendo en los barrios donde ha crecido”, señala.

La posibilidad de una huelga llega este miércoles a la asamblea

El siguiente paso será la asamblea abierta convocada este miércoles a las 18:00 horas en el Bosque de Acero. Allí, además de avanzar en la organización de la plataforma, se debatirán nuevas actuaciones y la posibilidad de participar en una futura huelga por la vivienda.

Por el momento, la participación en esa huelga no está decidida. La plataforma quiere abordar la propuesta después de que otros colectivos y movimientos por la vivienda de diferentes territorios estén planteando esta vía de movilización.

“Igual que el resto de plataformas y colectivos en los diferentes territorios del Estado están hablando de ir a la huelga, pues nosotras también hablaremos de la huelga”, explica Díaz.

La reunión servirá también para dar mayor estructura a un colectivo que apenas acaba de nacer. En su primera asamblea se decidió su denominación, la intención de formar parte del movimiento regional y la organización de la concentración del domingo. Ahora quieren concretar objetivos y futuras acciones.

Limitar las viviendas turísticas

Las viviendas de uso turístico constituyen otro de los asuntos que la plataforma quiere situar sobre la mesa. El colectivo plantea estudiar medidas como limitar nuevas licencias y herramientas vinculadas a la declaración de zonas tensionadas, especialmente ante la concentración de este tipo de alojamientos en determinadas áreas de Cuenca.

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna pretende además servir como punto de información y acompañamiento para personas con problemas relacionados con el alquiler o el acceso a una casa. La asamblea del miércoles está abierta a cualquier interesado y el colectivo también puede localizarse a través de Instagram como Vivienda Digna de Cuenca.