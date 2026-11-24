La oficina Emplea de Cuenca incorpora esta semana nuevas ofertas para conductor-repartidor y para profesionales de ingeniería de caminos o ingeniería civil. En el primer caso se exige permiso de conducir con al menos dos años de antigüedad, se valora experiencia previa como repartidor y se ofrece contrato indefinido a jornada completa. La oferta de ingeniería corresponde a una plaza pública mediante nombramiento interino, con una duración máxima de tres años. Continúan además abiertos procesos para dos soldadores oficiales de primera, un albañil, un repartidor e instalador de electrodomésticos, un pintor de vehículos, un electricista de redes y un peón electricista.

Fuera de la capital aparecen también vacantes para oficial de mantenimiento en Casas de Benítez, tractorista en Villar de Cañas, formación en dirección de restauración en Belmonte, técnico informático en San Clemente, monitor de actividades físico-deportivas en Las Pedroñeras y gerocultores en Mota del Cuervo y Casas de Benítez. En Belmonte se busca además un enfermero o enfermera con contrato indefinido a jornada completa.

La oficina de Motilla del Palancar mantiene abiertas ofertas para enfermería, técnico electricista y carnicería, mientras que en el área de Tarancón se busca un director de banda y escuela de música en Horcajo de Santiago y un ayudante de técnico ambiental en Torrejoncillo del Rey. Las personas interesadas pueden consultar estas y otras vacantes e inscribirse a través de la web y la oficina virtual de Empleo de Castilla-La Mancha.