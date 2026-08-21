Arturo Martínez Barambio ofrece un pregón marcado por su amor y dedicación a la música

Muchos recuerdos de infancia y adolescencia en las Ferias, un recorrido por los numerosos eventos culturales de la ciudad y la provincia, puesta en valor de los emprendedores locales, destacados nombres propios y por supuesto, música en el texto y con un pasodoble final han marcado el Pregón con el que Arturo Martínez Barambio ha dado inicio a la Feria y Fiestas de San Julián.

Según ha destacado, pregonar las Ferias “es un inmenso honor que asumo con humildad y con un profundo agradecimiento hacia esta ciudad que me ha visto crecer y a la que tanto debo”, con un emotivo recuerdo para toda su familia, en especial para su padre, Ismael Martínez Barambio, “maestro de generaciones de músicos”.

Entre los recuerdos de estos festejos de San Julián, Martínez Barambio ha puesto en valor cómo comenzó a tocar en las verbenas, hoy recuperadas, del Parque de Santa Ana, donde tocaba la batería. Y ha incidido en que “desde Musical Ismael, durante más de 50 años, hemos tenido la inmensa fortuna de poner banda sonora a la vida de esta ciudad”.

“Hemos estado ahí, detrás del escenario, asegurándonos de que Cuenca suene alto y claro. Y, por supuesto, hemos colaborado con las Ferias y Fiestas de San Julián, en su variada programación en el Parque”, ha continuado.

Arturo Martínez Barambio ha querido poner en valor que “detrás de cada concierto, de cada verbena, de cada acto institucional, de cada desfile, de cada celebración popular, de las fiestas de los barrios, de los acontecimientos deportivos hay muchas personas haciendo posible que todo salga bien”, añadiendo que “nosotros nos hemos encargado de sonorizar, iluminar, montar los escenarios, y cuento con un gran equipo que hace posible este trabajo, Rafa, Jesús, Ocha y, en especial, Gerardo Álvarez y Emilio Bayo, aquí presentes y siempre dispuestos”.

El flamante pregonero ha animado a los conquenses a salir a las calles, “que se llene de risas y alegría esta maravillosa ciudad, que nunca nos falte la ilusión, gozad de cada evento de la programación de las Ferias y Fiestas de San Julián”, subrayando que “la música que ha acompañado nuestras vidas vuelva a sonar con fuerza en cada rincón”.

Y ha finalizado el Pregón con un pasodoble dedicado a Cuenca en el que han acompañado a Arturo Martínez Barambio, que ha tocado la batería, “Amadeo al teclado y Juan y Pepe Aguilar”.

Tras el esperado Pregón, el alcalde Darío Dolz y el concejal de Festejos, Alberto Castellano, han entregado una placa conmemorativa al pregonero y también al cartelista, Javier Corroto, obra del ceramista Luis del Castillo.

Durante el acto, presentado por Aitor Anguiano, periodista de La Tribuna de Cuenca, se ha hecho entrega de los Premios Ciudad de Cuenca -pieza realizada por Javier Barrios- a Maximino Pérez por su Trayectoria Profesional; a Juan Ignacio Lillo por su Trayectoria Deportiva; a Eduardo Ortega, ‘Señorito Ortega’, por su Labor Creativa; a María Obdulia Hervás Usano, de Luly Peluquería y Estética, por su Labor Empresarial; a Jesús Ramón Paje Artolazábal por su Labor Social; a la Asociación Amigas de la Lectura por su Labor Cultural, recogido por su presidenta, María García López; a Clara Serrano como Talento Joven; y a Favecu por Participación Ciudadana, recogido por su presidente, Luis Miguel González, sumando un reconocimiento a las asociaciones vecinales de la ciudad, cuyos representantes subieron también al escenario.

Previamente ha tenido lugar la imposición de bandas a la Representación Juvenil de los Barrios y Pedanías de Cuenca San Julián 2026, formada por Beatriz Martínez García, de Cañadillas; Irene Villanueva López, de La Paz; Aitana García Lara, de San Fernando; Ainhoa Abril Cantero, de Las Quinientas; Lucía Giménez Delgado, de Tiradores Bajos; Nuria López Marcos, de Fuente del Oro; Irene Mena Lozano, de Nohales; Ainara Romos Mateos, de Buenavista; Daniela García Cavero y Antonio Fernández Cavero, de Cólliga; Paula López Navarro, de Colliguilla; Blanca Huélamo Bermejo, de La Melgosa; Verónica Mena Cañadas, de Villa Román; Ángela Delgado Álvarez, de Tiradores Altos; Aitana Carretero López, de Cerro de la Estrella; y Carolina Saiz de Julián e Iker Navarro Recuenco, de Casablanca.

El acto ha culminado con la intervención del alcalde Darío Dolz, quien ha tenido unas emotivas palabras para todos los protagonistas de la jornada, especialmente para Isidoro Gómez Cavero, una figura “clave” para Cuenca que “siempre tuvo claro que la ciudad es prioridad y que la unidad es fundamental para lograr el desarrollo de todo su potencial”. Según ha destacado, “su impronta ha quedado indeleble, y vamos a mantener vivos su legado y su trabajo”.

Con respecto a las Ferias, Dolz ha hecho un agradecimiento expreso a todos los servicios municipales y externos involucrados, con un recuerdo especial para el técnico de Festejos Julio Pareja, a quien ha deseado una pronta recuperación.

Y ha puesto en valor que en estas fiestas “mantenemos la tradición, a la vez que hemos consolidado las novedades recuperadas de los últimos años, como los fuegos artificiales; y celebramos por todo lo alto con dos fines de semana de conciertos”.

En su intervención, Darío Dolz ha incidido en que “tenemos un proyecto claro de ciudad”, subrayando su compromiso con una Cuenca “viva, que se transforma, que avanza, que tiene futuro, en la que luchamos por mejorar su habitabilidad sin dejar a nadie atrás”, y con el objetivo de seguir “creando más oportunidades para que crezca”.