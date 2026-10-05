DMD anima a dejar por escrito cómo queremos ser atendidos al final de nuestra vida

Decidir cuando todavía podemos hacerlo. Es la idea que Derecho a Morir Dignamente (DMD) Castilla-La Mancha quiere trasladar este lunes en Cuenca con el taller Cómo dejar claros mis deseos al final de mi vida, que se celebra a las 18:30 horas en la Biblioteca Pública del Estado.

Blanca Calvo y María Castillo, presidenta y vicepresidenta de DMD Castilla-La Mancha, han explicado en Onda Cero Cuenca que el denominado testamento vital recibe oficialmente en la comunidad el nombre de Declaración de Voluntades Anticipadas. Su objetivo es dejar constancia de cómo queremos ser atendidos si en el futuro nuestro estado de salud nos impide expresar esas decisiones.

Desde DMD insisten en que no es necesario encontrarse enfermo ni esperar a una edad avanzada para realizarlo. Precisamente se trata de tomar estas decisiones cuando la persona conserva plenamente su capacidad para reflexionar y expresar su voluntad.

El documento puede establecer preferencias sobre determinados tratamientos o intervenciones médicas. Una vez registrado, explican desde la asociación, pasa a estar disponible para los profesionales sanitarios cuando resulte necesario consultarlo.

También permite designar representantes. En Castilla-La Mancha, según explican Calvo y Castillo, pueden nombrarse hasta tres personas de confianza para defender la voluntad previamente expresada por el paciente cuando este no pueda hacerlo personalmente.

La voluntad del paciente prevalece

Una de las dudas habituales aparece cuando lo escrito por el paciente no coincide con aquello que desea posteriormente su familia. Desde DMD son tajantes: debe prevalecer la voluntad que la propia persona dejó expresada y registrada.

“Nuestra vida es nuestra”, resumen, vinculando este derecho con el principio de autonomía del paciente.

El procedimiento es gratuito y el documento puede modificarse posteriormente tantas veces como resulte necesario. Un cambio en las circunstancias personales, en los representantes elegidos o simplemente en las propias decisiones puede llevar a registrar una nueva declaración.

El taller de este lunes permitirá conocer los impresos, aprender cómo cumplimentarlos y localizar los puntos donde puede registrarse el documento en Cuenca. DMD pretende además abordar con naturalidad una cuestión que reconoce que todavía resulta difícil plantear individualmente por el tabú social que continúa rodeando a la muerte.