Usuarios del Avant de Ciudad Real hablan de una situación "insostenible"

La Plataforma ciudadana en defensa del servicio de Alta Velocidad y AVANT de Ciudad Real ha analizado la situación que viven los usuarios tras el accidente de Urda de la pasada semana en el que fallecieron 69 personas.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha presidido la reunión celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real, en la que han participado representantes de los grupos municipales de PP, PSOE, Ciudadanos y el concejal no adscrito, así como de la Asociación de Usuarios de la Línea Avant Ciudad Real-Madrid, de los colegios profesionales (médicos, farmacéuticos, abogados, procuradores, ingenieros industriales, interventores y secretarios), de FECIR y de la Cámara de Comercio.

La sesión ha comenzado con un respetuoso minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del terrible suceso que ha conmocionado a todo el país y con posterioridad se ha dado lectura a la declaración institucional que ya se leyó en el pleno que la corporación municipal celebró la pasada semana, con un mensaje que expresa el dolor de toda la ciudad así como la solidaridad, empatía y condolencias con los familiares de los fallecidos y heridos.

Además, el texto plasma el agradecimiento a la labor que realizaron los servicios de emergencias, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad, protección civil, etc, y la firme demanda de reconstruir la confianza en la alta velocidad, servicio esencial para una ciudad como Ciudad Real.

En este sentido, tras el accidente de Urda de la pasada semana, el presidente de la Asociación de Usuarios, Pablo López, ha dado voz a la realidad “insostenible” que viven los ciudadrealeños que se tienen que desplazar a diario a Madrid.

La situación, ha apuntado, está llevando a que “quien puede, está intentando no viajar” porque es realmente “imposible” mantener cada día el viaje en autobús de ida y vuelta con la capital de España. López se ha quejado también de la falta de información que sufren los usuarios sobre la prestación del servicio en estos momentos.

Los participantes en la mesa de la Plataforma en defensa de la alta velocidad han abogado por la necesidad de un trabajo conjunto para que se revierta de la forma más rápida posible la situación actual, en beneficio de los usuarios y de la propia ciudad, se recupere la fiabilidad que durante muchos años tuvo el servicio y se haga con la total exigencia de seguridad para los viajeros.