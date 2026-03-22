Tres hombres heridos por arma blanca tras una reyerta en la calle en Moral de Calatrava

Tres hombres han resultado heridos por arma blanca tras una reyerta ocurrida en la calle Virgen de la Sierra de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso del suceso se recibió a las 20.53 horas de este sábado.

Dos de los heridos, de 46 y 19 años, fueron atendidos por un médico de urgencias en el lugar y trasladados en la misma ambulancia de soporte vital al Hospital de Valdepeñas.

El tercero, de 29 años, también fue atendido por el médico y traslado por una UVI al mismo hospital. También acudieron Guardia Civil y Policía Local.