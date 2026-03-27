El tiempo soleado acompañará a la Semana Santa de Ciudad Real al menos hasta el miércoles

El buen tiempo va a ser protagonista durante la Semana Santa en Ciudad Real, al menos hasta el miércoles 1 de abril, aunque con algo de más frío.

Así lo ha asegurado en Onda Cero el responsable del perfil de X “meteocr”, Pedro Martín Romo. Habrá tranquilidad meteorológica en la provincia, este Viernes de Dolores tenemos tiempo estable, eso sí con rachas de viento moderadas e incluso intensas en algún momento y con algo de más frío.

Unas temperaturas que irán bajando durante el fin de semana y para el Domingo de Ramos el tiempo será seco con algún intervalo nuboso y con más frío, pudiendo estar las mínimas casi en cero grados y con unas máximas que no pasarán de los 12 o 13 grados, todo ello con rachas intensas de viento, no descartando los 50 km/h.

Y de lunes a miércoles Santo se garantiza la estabilidad en el tiempo, esperando a ver qué sucede a partir del jueves hasta final de Semana Santa.