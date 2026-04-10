Sindicatos sanitarios reclaman en Ciudad Real que se reactive la Carrera Profesional en el Sescam

Multitud de trabajadores y trabajadoras del Sescam se han movilizado hoy en Ciudad Real para reclamar al Gobierno de Emiliano García-Page reactivar la Carrera Profesional en Castilla-La Mancha.

A las puertas del Hospital Universitario han protagonizado una concentración y una marcha en las que han recordado que ya llevan 14 años con este sistema de reconocimiento de méritos paralizado.

En declaraciones a los medios, los responsables de los sindicatos con representación en la mesa sectorial del Sescam –UGT, SATSE, USICAM, USAE, CSIF, CCOO y CESM- indicaban que “en la última reunión celebrada el 26 de marzo, donde se reanudó la interlocución tras dos años de parón, la propuesta planteada por el Gobierno regional fue calificada de insuficiente por todas las organizaciones sindicales”, sobre todo porque después de 14 años sin Carrera Profesional “no puede ofrecerse tan solo el poder acceder a un grado de forma extraordinaria y empezar a pagarlo en marzo de 2027”.

Sanitarios reivindican la carrera profesional del SESCAM | OC

Afirman que la Carrera Profesional valora y reconoce el esfuerzo de los profesionales en formarse y colaborar con la organización, de ahí que la reivindicación de los sindicatos pase por poder acceder a más grados y adelantar el pago, “eso al menos como punto de partida”.

Después de las protestas celebradas en Albacete y Toledo, “hoy nos volvemos a concentrar de manera multitudinaria esperando que el Gobierno de Castilla-La Mancha tome nota y que, en la reunión convocada para el martes 14 de abril, presente una nueva propuesta que satisfaga a la parte social que representa a la totalidad de profesionales del Sescam”. De no ser así, aseguran, “las movilizaciones continuarán”.