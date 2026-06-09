Un recurso especial en materia de contratación obliga a aplazar los Conciertos Solidarios de la Diputación de Ciudad Real

El Área de Cultura y Turismo de la Diputación de Ciudad Real, siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos y de contratación, ha aplazado sin fecha la celebración de los Conciertos Solidarios 2026 como consecuencia de la interposición de un recurso especial en materia de contratación que obliga a la institución provincial a suspender el procedimiento administrativo vinculado a la organización de los citados eventos musicales.

La decisión viene determinada por la naturaleza de este tipo de recurso, que conlleva la suspensión automática de la tramitación del expediente mientras permanezca pendiente de resolución por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, circunstancia que impide continuar temporalmente con las actuaciones necesarias para el desarrollo de la programación prevista.

En concreto, el recurso se refiere al Lote 1, relativo a iluminación y sonido, y la decisión se ha adoptado siguiendo el criterio emitido por los servicios técnicos y jurídicos de la Diputación.

En el momento en que se ha conocido la imposibilidad de dar continuidad a la programación de los conciertos, los ayuntamientos afectados han sido informados de inmediato, mostrando todos ellos su comprensión con una situación que es ajena al Área de Cultura y Turismo de la Diputación de Ciudad Real.

No obstante, dicho departamento mantiene su voluntad de celebrar los conciertos y confía en que, una vez quede resuelto el procedimiento, pueda retomarse la tramitación y desarrollar el calendario inicialmente previsto o, al menos, reprogramar aquellas actuaciones que resulten compatibles con los plazos disponibles y con los calendarios de las giras de los artistas.

Por otro lado, se ha habilitado un mecanismo para la devolución del importe de las entradas de los conciertos que no se puedan celebrar, tanto a través de la Plataforma Globalentradas como de los propios ayuntamientos.

Se trabaja para minimizar el impacto de esta situación tanto sobre el público como sobre los municipios y artistas implicados. Y se intentará reprogramar todos los conciertos con todos los artistas y grupos si es posible.

El objetivo de la Diputación de Ciudad Real es ocasionar el menor perjuicio posible al público que había mostrado interés por la programación y mantener, en la medida en que las circunstancias administrativas y logísticas lo permitan, una iniciativa que había despertado gran expectación en la provincia.

La programación incluye un total de seis conciertos solidarios distribuidos en distintos municipios de la provincia dentro de una iniciativa impulsada para acercar grandes propuestas musicales al territorio y reforzar así su atractivo cultural y turístico.