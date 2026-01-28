La provincia de Ciudad Real registra 158 incidencias por la borrasca "Kristin"

La borrasca “Kristin” está provocando numerosas incidencias a su paso por la provincia de Ciudad Real, debido a las lluvias y sobre todo al fuerte viento.

Hasta las 14:00 horas el servicio de Emergencia 112 de Castilla-La Mancha ha registrado158 incidencias a lo largo de esta jornada, desde que anoche se activara el Plan Meteocam en toda la región.

Caída de un árbol frente a la Puerta de Toledo | OC

La Agencia Estatal de Meteorología señala que en Almadén las rachas de viento han alcanzado los 100 kilómetros por hora y las lluvias han dejado hasta el momento 16 litros por metro cuadrado en Ciudad Real y Puertollano, 14 en Abenójar y Puebla de Don Rodrigo y 13 litros en el Parque Nacional de Cabañeros y Almadén.

Una gran cantidad de incidencias se deben a la caída de ramas y árboles. En Ciudad Real capital se han registrado 60 incidencias.

Caída de un árbol en Ciudad Real | Onda Cero

Además, un tejado de chapa salió volando en el centro de salud número 1 de Alcázar de San Juan, dos viviendas resultaron gravemente afectadas en Puertollano tras el colapso de sus estructuras a causa de las intensas lluvias y también las precipitaciones inundaron las instalaciones de los juzgados de Almagro.

Y en cuanto a centros educativos, la consejería de Educación de Castilla-La Mancha informa que en el CEIP ‘Arqueólogo García y Bellido’ de Villanueva de los Infantes se ha desprendido un muro perimetral sobre el tejado de uno de los edificios, lo que ha provocado filtraciones de agua. El alumnado de Educación Infantil ha sido reubicado en las instalaciones de Educación Primaria.

En la sección del municipio de Cinco Casas, también en la provincia de Ciudad Real, ha caído un árbol en el recinto exterior del centro y ante el riesgo de nuevas caídas se han suspendido las clases. Asimismo, el viento ha arrancado parte del tejado del pabellón deportivo del Colegio Público ‘Javier Paulino’, en La Solana, y ha provocado la caída de una rama y el desprendimiento de parte de la fachada en el IES ‘Alarcos’, en Ciudad Real capital.

Afortunadamente, hasta el momento no se han registrado daños personales en la provincia de Ciudad Real.

Caída de un árbol en Alcázar de San Juan | OC

Igualmente, las lluvias están provocando un importante aumento del caudal de los ríos de Ciudad Real, lo que ha llevado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana a elevar a nivel rojo la alerta en el río Guadalmez y a nivel naranja en el río Guadiana a su paso por Puebla de Don Rodrigo y en el río Bullaque a su paso por Luciana.