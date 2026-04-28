El primer trimestre de la EPA deja 4.100 parados más y 7.000 empleos menos en Ciudad Real

Sube el paro en la provincia de Ciudad Real, lo hizo durante el primer trimestre del año, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente a los tres primeros meses de 2026 que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística.

En la provincia hay 32.600 desempleados y la tasa de paro se eleva casi dos puntos y está al 14%.

Además, el primer trimestre del año deja una destrucción de casi 7.000 empleos en Ciudad Real y el número de ocupados baja hasta los 200.500, con una tasa de actividad por encima del 54%, la tasa más baja entre todas las provincias de Castilla-La Mancha.

Por sexos, y como suele ser habitual, el paro femenino es casi el doble que el masculino. Según la EPA, al cierre del primer trimestre había 20.200 mujeres en desempleo frente a 12.500 hombres en situación de paro.