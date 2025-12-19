Presupuesto histórico para Ciudad Real con 103 millones: "Significa tener mayor capacidad para mejorar la vida de los vecinos”

Por primera ocasión en su historia, el Ayuntamiento de Ciudad Real contará con un presupuesto superior a 100 millones de euros. La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el proyecto elaborado por el equipo de gobierno para 2026, que alcanza la cifra de 103.150.000 euros y que, evidentemente, es el de mayor importe que ha tenido el consistorio capitalino.

Unas cuentas públicas para el nuevo año que el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, sitúa como una herramienta política para “poder hacer más: más inversión, tener mayores servicios públicos de calidad y mayores oportunidades para nuestros vecinos”, lo que significa “tener mayor capacidad para poder mejorar la vida” de los ciudadrealeños.

El portavoz del equipo de gobierno ha dado a conocer los primeros detalles del proyecto de presupuesto. “Ciudad Real es lo primero” es el lema con el que se ha ideado y se articula en cinco grandes prioridades: las personas que más lo necesitan, la seguridad y la limpieza, la participación y la escucha, la vida en los barrios y la capitalidad.

Cada una de esas grandes líneas se traduce en “decisiones concretas de gasto, inversión y organización que muestran que Ciudad Real es lo primero es mucho más que un eslogan”.

Un presupuesto expansivo, transformador “porque multiplica la inversión” y participativo “porque incorpora por primera vez en la historia del Ayuntamiento una partida específica de proyectos decididos por los vecinos”.

El presupuesto más inversor

Arroyo ha subrayado que este es el proyecto más inversor en la historia del Ayuntamiento de Ciudad Real, con más de 10 millones de euros que se destinarán a actuaciones en cultura, limpieza, servicios sociales, asfaltados, seguridad, deportes, educación, etc.

El portavoz municipal ha recordado que desde la llegada del nuevo equipo de gobierno la partida de inversiones no ha dejado de crecer. Frente al millón y medio de euros consignado en los presupuestos de 2023 (año de toma de posesión de la nueva corporación) el incremento en 2026 se eleva al 564%. En conjunto, a lo largo del mandato (contabilizando también 2026) el consistorio capitalino habrá invertido más de 33 millones de euros “para transformar la ciudad”.

El plan de accesibilidad será la actuación con mayor dotación inversora (1,5 millones). También se recoge el Plan Estratégico de Seguridad anunciado recientemente por el alcalde, Francisco Cañizares, y el inicio de las acciones para la culminación del Teatro Auditorio o la rehabilitación de Los Silos.

El presupuesto crece en casi todos sus capítulos. Entre ellos el de personal, que cuenta con un incremento del 6% para afrontar la subida salarial acordada por el gobierno central, la implantación de la carrera profesional y también un mayor número de contrataciones para el refuerzo de los servicios públicos.

Negociación con los grupos

Guillermo Arroyo ha avanzado que ahora se abre un plazo para el estudio del proyecto por parte de los grupos políticos, presentación de enmiendas y su posterior tramitación en sesión plenaria.

Para su negociación, el portavoz ha apelado a “la responsabilidad” del resto de formaciones para que pueda ser aprobado definitivamente, recordando que incluye algunas actuaciones que han pedido los propios grupos en mociones plenarias.

El equipo de gobierno, ha concluido, “ha cumplido con su responsabilidad” elaborando un presupuesto “expansivo, transformador y participativo”