El presidente de la Cámara de Ciudad Real espera "medidas contundentes" del Gobierno para paliar los efectos de la guerra

El presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz, espera que el Gobierno apruebe el próximo viernes, en Consejo de Ministros, medidas que sean contundentes para paliar los efectos negativos que está provocando la guerra de Oriente Medio.

En declaraciones a Onda Cero, Ruiz ha dicho que las empresas están a la expectativa de las ayudas que se van a aprobar, aunque les hubiera gustado que el Gobierno hubiese sido más ágil porque considera que la situación es urgente. Confía en que sean medidas de calado y sirvan para ayudar a las empresas.

El presidente de la Cámara dirige una empresa de transportes de mercancías y señala que el incremento del precio del combustible “ha pegado a la línea de flotación” de los transportistas y califica de dramática la situación en este sector.

Polígono SEPES: "Se les ha ido un poco la mano"

Por otro lado, y en relación al Polígono Industrial SEPES de Ciudad Real que se va a inaugurar el próximo viernes, José Luis Ruiz dice que le parece fenomenal que se dote a la capital de la provincia de suelo industrial, pero subraya que es necesario rebajar el precio de 87 euros el metro cuadrado porque, de lo contrario, no se va a conseguir atraer empresas.

Es un precio “disparatado”, afirma Ruiz, quien aprovechando que en la inauguración estará la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le dirá “que se les ha ido un poco la mano” con el precio del suelo del polígono “Oretania”.