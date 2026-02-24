Piden al Ministerio de Transportes el arreglo urgente de la N-430 en Ciudad Real: "Los bacheos no valen"

La Plataforma por el Desdoblamiento de la Nacional 430 ha remitido un escrito al Ministerio de Transportes solicitando la urgente reparación de esta carretera por el deterioro del asfalto, una situación que se ha agravado por las intensas lluvias de las últimas semanas.

En la misiva, firmada por la presidenta de la plataforma, Isabel Herrera, también concejal en el Ayuntamiento de Piedrabuena, y dirigida al ministro Óscar Puente, se pide “la pronta intervención y reparación de la carretera nacional 430”, sobre todo en el tramo comprendido entre Puebla de Don Rodrigo y Ciudad Real.

Según señala la plataforma en el escrito, este tramo presenta un “deterioro del asfalto, incluyendo baches de considerable tamaño, grietas profundas, hundimientos y señalización deficiente”.

Esta situación, indica el escrito, representa “un riesgo constante para conductores, peatones y transportistas que circulan diariamente por la zona”, generando “daños materiales en vehículos y aumenta significativamente la probabilidad de accidentes de tránsito”.

La plataforma pide que se realice una inspección técnica “a la mayor brevedad posible y se programen los trabajos de reparación y mantenimiento”, ya que se trata de una vía de alto tránsito e importancia para la conectividad y el desarrollo económico de la región.

Además, Herrera no se olvida de la principal reivindicación, que es el desdoblamiento de la N-430 en autovía. En este sentido, ha mostrado su intención de mantener una reunión con el Ministerio de Transportes con el fin de conocer en qué estado se encuentran los estudios pendientes de realizar del proyecto de mejora de la N-430 entre Santa Amalia (Badajoz) y Ciudad Real.

En el caso de que en un espacio de tiempo no reciban contestación por parte del ministerio, la plataforma no descarta volver a convocar movilizaciones porque, según Isabel Herrera, lo que piden “es justo y no es un capricho”.