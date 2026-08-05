La periodista Laura Espinar será la pregonera de la Feria de Ciudad Real

La periodista ciudadrealeña Laura Espinar Sánchez será la pregonera de la Feria y Fiestas 2026 que Ciudad Real celebra en honor a la Virgen del Prado entre los días 14 y 22 de agosto.

Laura Espinar es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado toda su carrera profesional en Ciudad Real donde ha trabajado en diversos medios de comunicación como La Tribuna de Ciudad Real, donde ejerció como redactora-jefe, el Ayuntamiento de Ciudad Real donde estuvo al frente del Gabinete de Prensa y, sobre todo, el Diario Lanza donde fue la directora, además de desempeñar otras responsabilidades y comenzar aquí su vida profesional

Su larga trayectoria como periodista le ha permitido ser testigo de la transformación que ha tenido la sociedad ciudadrealeña, informado de sus anhelos, deseos, reivindicaciones, luchas y éxitos alcanzados por la capital de la provincia que llegó a tener, en los primeros años del siglo XXI, 3 diarios dirigidos por tres mujeres periodistas.

Nacida en Fernán Caballero, durante 20 años fue directora del Diario Lanza de Ciudad Real, un período en el que esta cabecera afrontó una de las remodelaciones estructurales y periodísticas más importantes de su historia que desembocaron en el salto digital en el año 2017.

Fue la primera mujer que dirigió este periódico, la sexta desde su fundación en mayo del 1943, impulsando la digitalización completa de toda la colección de ejemplares que se correspondían con 75 años de su historia, con el objetivo de preservar un patrimonio provincial único que desde hace más de 20 años está en abierto al servicio de la sociedad a través de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Corresponsal de cabeceras como El País, El Sol y La Vanguardia, ha colaborado con distintos medios de comunicación y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real de la que fue presidenta durante dos mandatos. El pasado mes de febrero recibía la Insignia de Oro, el máximo galardón que conceden los socios de esta centenaria entidad. En la actualidad es académica de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha.

Laura Espinar pronunciará su pregón el próximo 14 de agosto al término del acto institucional de nombramiento de Ciudadanos Ejemplares que el Ayuntamiento de Ciudad Real celebra en el Antiguo Casino. En los últimos años también han sido pregoneros otros periodistas como Antonio Villarroel, Javier Ruiz, David Centellas o José Manuel Fernández Almazán.