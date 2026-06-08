La PAU arranca en la Universidad de Castilla-La Mancha con nervios, “normalidad” y “sin incidencias reseñables”

Un año más la estampa se ha repetido. Miles de preuniversitarios, cargados a la par de nervios, tensión, confianza y sueños que cumplir, se agolpaban ya desde primera hora de la mañana a las puertas de los treinta y tres tribunales establecidos por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para iniciar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la evaluación que definirá su ingreso a estudios universitarios y que en esta convocatoria presenta una cifra récord de matrícula de 9978 estudiantes, un 4,45 % más que la anterior. Más de 2.700 están matriculados en el campus de Ciudad Real.

Los exámenes han comenzado con “total normalidad” y “sin incidencias a destacar”, tal y como ha informado la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Amaya Romero, en el Campus de Ciudad Real, al término del primero de los exámenes, el de Lengua Castellana y Literatura, donde entre las opciones a elegir estaban la Generación del 98 y Federico García Lorca, entre los autores; e incluso un comentario de texto sobre la letra de una canción del artista de moda, Bad Bunny.

Igualmente, la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad ha informado de que los detectores de radiofrecuencia “están funcionando bien”. “El estudiantado no puede tener consigo en su mesa ningún dispositivo electrónico, todo debe quedar en sus mochilas, que están a un lado”. Antes del inicio de los exámenes “si se detecta algún dispositivo, se les avisa para que lo retiren. No se ha detectado ningún dispositivo durante el desarrollo del primer examen”.

Por último, la vicerrectora ha lanzado un mensaje de ánimo y tranquilidad al estudiantado, el cual ha podido constatar en primera persona que tras el primer examen la calma ha ido ganando terreno a los nervios iniciales que conlleva este proceso.

Notas

La Universidad de Castilla-La Mancha corregirá los exámenes los días 11 y 12 de junio. El estudiantado podrá conocer sus resultados a partir de las 19.00 horas del viernes, 12, a través de un correo electrónico que recibirán en sus cuentas personales o consultándolo directamente en la aplicación web de acceso a la UCLM. Además, este año podrán estar informados y consultar sus notas a través de la nueva app de la UCLM.

La tarjeta oficial con las notas podrá descargarse a partir de ese mismo día, pero para ello, según ha advertido el coordinador de la PAU, Isidro Peña, el alumnado debe haber activado su cuenta de usuario en la Universidad regional. De forma previa a proceder a la descarga de la tarjeta definitiva, quienes no estén conformes con la nota obtenida en alguna asignatura podrán solicitar una segunda corrección, que se hará siempre por un profesor o profesora diferente a quien efectuara la primera.

El plazo para solicitar la revisión de exámenes es del 15 al 17 de junio hasta las 14.30 y debe hacerse exclusivamente en línea, a través de la aplicación de la PAU. En la tarde-noche del 18 de junio se comunicará el resultado de las segundas correcciones por email y al día siguiente, 19 de junio, ya podrán descargarse las tarjetas definitivas los estudiantes que hayan reclamado.

Este año, como novedad, las Unidades de Gestión Académica de Campus prestarán servicio telefónico y presencial el viernes, 12 de junio, entre las 18.00 y las 22.00 horas; y el sábado 13, de 09.00 a 14.30, para solucionar cualquier problema con la visualización de las calificaciones.