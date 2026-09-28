Onda Cero y la DO La Mancha presentan la programación de la Fiesta de la Vendimia 2026

El edificio Vinos del Quijote, sede del Consejo Regulador D.O. La Mancha, ha sido el escenario para la presentación de la programación de la Fiesta de la Vendimia 2026 de Onda Cero. En la rueda de prensa ha participado la alcaldesa, Rosa Melchor, junto al concejal Gonzalo Redondo, quienes han acompañado a Javier Ruiz, director regional de Onda Cero Castilla-La Mancha, y a Carlos David Bonilla, presidente del Consejo Regulador D.O. La Mancha.

Javier Ruiz ha destacado el éxito de esta Fiesta de la Vendimia, que ya va por su octava edición, para la que se ha preparado una programación destinada a promocionar La Mancha y sus vinos desde el 28 de septiembre al 9 de octubre.

Además, ha confirmado que desde su emisora «van a hacer que se hable del vino de nuestra tierra en toda España». Considera que este proyecto es un «win-win, donde todos ganamos».

El presidente del Consejo Regulador D.O. La Mancha, Carlos David Bonilla, ha destacado la importancia del proyecto para poner en valor lo que se hace en nuestra región, especialmente «por medio de las ondas».

Además, ha hecho especial hincapié en reconocer la implicación de las bodegas, de los ayuntamientos de la comarca y del Gobierno de Castilla-La Mancha en esta programación de Onda Cero, a la que ha agradecido que «lleve apostando por esta iniciativa desde 2019».

Presentación de la Fiesta de la Vendimia 2026 | OC

Rosa Melchor ha destacado la importancia de “darnos a conocer en programas de ámbito regional pero también a nivel nacional”, para que la gente sepa “cómo es La Mancha”, y “como son nuestros vinos y nuestra tierra”.

También ha agradecido que se elija nuestra ciudad como sede de esta presentación y ha invitado a todos los oyentes a acompañar la retransmisión del programa Cuerpos Especiales, que tendrá lugar el día 1 de octubre en el Salón Noble del Ayuntamiento ya que es un programa “superdesenfadado, divertido y en el que nos gusta participar”.

Durante la programación de la Fiesta de la Vendimia se retransmitirán varios programas de Onda Cero en Alcázar de San Juan: Por Fin, con Jaime Cantizano, el día 29 de septiembre desde Cooperativas Agroalimentarias; el ya mencionado Cuerpos Especiales, con Eva Soriano y Nacho García, el día 1 de octubre en el Ayuntamiento; y Onda Viajera, con Carlos Lamelo, el 3 de octubre, también desde el Ayuntamiento.

El resto de la programación se retransmitirá desde Tomelloso dos días, con La Brújula, con Marta García, el 28 de septiembre, y Más de Uno, con Rafa Latorre y Carlos Alsina, el 1 de octubre; desde El Provencio, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez y Soledad de Juan, el día 3; y desde Manzanares, Onda Viajera, con Carlos Lamelo, el 4 de octubre.

La rueda de prensa ha finalizado con la presentación de un vídeo con la sintonía oficial de la Fiesta de la Vendimia que acompañará la programación, y un brindis por con vino manchego.