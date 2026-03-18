Onda Cero Ciudad Real edita 3.000 ejemplares de la guía más completa de la Semana Santa

Un año más Onda Cero Ciudad Real ha editado la guía más completa de la Semana Santa de Ciudad Real, en este caso correspondiente al año 2026.

En total son 3.000 guías gratuitas bajo el nombre de "Paso a paso", con 80 páginas a todo color.

En este libro de bolsillo se recogen los itinerarios y horarios de las diferentes procesiones de la Semana Santa de Ciudad Real, además de diversa información de las hermandades, como los estrenos, la túnica o una breve historia.

Portada de la guía de la Semana Santa de Ciudad Real 2026 editada por Onda Cero | OC

Se pueden recoger, de manera totalmente gratis, en la portería del edificio donde se ubica Onda Cero Ciudad Real (Avenida Rey Santo, 8), en la Oficina Municipal de Turismo (bajos del Ayuntamiento) y en los establecimientos de los diferentes clientes colaboradores de la guía.

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Una guía imprescindible para que nadie se pierda detalle de las procesiones de la Semana de Pasión de Ciudad Real que además este año cumple su 20º aniversario desde que fuera declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.