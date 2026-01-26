Nueva jornada de vacunación frente a la gripe sin cita previa en 7 centros de Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha pone a disposición de la ciudadanía, exclusivamente este jueves 29 de enero, 16 puntos de vacunación frente a la gripe en distintas partes de la geografía regional, sin cita previa. Los centros estarán abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas de la tarde y disponibles para la población en general.

Hay que recordar que a finales de diciembre ya se llevó a cabo una iniciativa igual que logró buenos resultados de vacunación. Desde el Gobierno Regional se pretende demostrar la importancia de la vacunación como la herramienta más eficaz de prevención ante la infección de complicaciones respiratorias graves.

Actualmente se han administrado 317.690 dosis de vacunas, con un 58,4 por ciento del objetivo previsto alcanzado.

Centros donde se pueden vacunar en la jornada de hoy sin cita previa

En la provincia de Albacete están disponibles para esta vacunación el Centro de Especialidades de la calle San Juan, en la capital; el Centro de Salud de Almansa, el Centro de Salud de Caudete, el Centro de Salud Hellín 2 y el Centro de Salud de Villarrobledo.

En la provincia de Ciudad Real podrán vacunarse en el Centro de Salud Ciudad Real III, en la capital; el Centro de Salud de Herencia, el Centro de Salud de Manzanares, el Centro de Salud de La Solana, el Centro de Salud Barataria, de Puertollano; el Centro de Salud Tomelloso 1 y en el Hospital de Valdepeñas se administrará la vacuna en la sala de Extracciones.

En la provincia de Cuenca, está disponible el Centro de Salud Cuenca 4, mientras que en la de Guadalajara se ofrece el Centro de Salud Los Manantiales.

Finalmente, en la provincia de Toledo, la vacunación sin cita está disponible en el Centro de Salud de Buenavista, en Toledo; y en el Centro de Salud Río Tajo, en Talavera de la Reina.