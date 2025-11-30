Tenía unos 40 años

Muere un hombre en la vía pública frente al Parque de Gasset en Ciudad Real

Este domingo ha aparecido el cuerpo sin vida de un hombre de unos 40 años de edad frente al Parque de Gasset en Ciudad Real

Onda Cero Ciudad Real

Ciudad Real |

Puerta de entrada al Parque de Gasset
Puerta de entrada al Parque de Gasset | OC

Este domingo ha aparecido el cuerpo sin vida de un hombre de unos 40 años de edad frente al Parque de Gasset en Ciudad Real.

Fuentes de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han confirmado a Onda Cero que el aviso se ha recibido a las 14:42 horas.

El hombre estaba tendido en la vía pública y un médico ha confirmado su fallecimiento.

Fuentes consultadas por Onda Cero han asegurado que esta persona ha muerto por causas naturales.

Hasta el lugar se han desplazado también Policía Local y Policía Nacional.

