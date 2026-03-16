Miguel Hervás, concejal de Movilidad en Ciudad Real: "El patinete ha venido para quedarse y hay que cumplir las normas"

El Ayuntamiento de Ciudad Real puso en marcha una campaña informativos sobre el uso de los patinetes eléctricos, una iniciativa que se va a prolongar durante los próximos meses con la intención de que se lleve a cabo también en los próximos años.

Y es que, como ha dicho en Onda Cero el concejal de Movilidad, Miguel Hervás, el patinete ha venido para quedarse.

La campaña comenzó a funcionar hace poco con un vídeo por redes sociales y ahora se harán visitas por los colegios para concienciar sobre el buen uso de este vehículo que, como tal vehículo, tiene que circular por las zonas habilitadas para los mismos. Es decir, no pueden ir por aceras, en sentido contrario o por las zonas laterales de las calles peatonales.

Además, la velocidad máxima está limitada a 25 km/h, es obligatorio el uso de chaleco reflectante, llevar un indicador sonoro y luces y únicamente puede ir una persona. Y aunque por ahora no es obligatorio, sí es recomendable llevar casco.

También los patinetes se tienen que registrar ya en la DGT y tener un seguro de responsabilidad civil. Lógicamente está prohibido conducir un patinete bajo los efectos del alcohol y drogas, ya ha habido varias sanciones por este motivo, aunque la mayor parte de las infracciones se deben a circulación por lugares indebidos o por ir contra sentido.

Miguel Hervás ha avanzado que se mejorará la señalización horizontal y vertical para estos vehículos unipersonales y ha dicho que el objetivo del ayuntamiento no es demonizar el uso del patinete eléctrico porque es un vehículo necesario pero subraya que siempre hay que cumplir las normas.