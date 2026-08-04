Julio deja 175 parados más y un incremento de 2.200 cotizantes en Ciudad Real

Ligera subida del paro en Ciudad Real que rompe la tendencia bajista que se estaba registrando en los últimos meses. La provincia tuvo un incremento de 175 desempleados al cierre del mes de julio, según las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En total, el número de parados es de 30.415 en esta provincia.

El dato interanual sigue siendo positivo e indica una bajada de 948 desempleados.

Por sectores, el paro aumentó en 114 personas en el colectivo de sin empleo anterior, 53 en construcción y 31 en servicio. Por su parte, bajó en industria en 18 personas y en agricultura en tan solo 5.

Por sexos, una vez más el paro femenino sigue siendo el doble que el masculino en Ciudad Real. Hay 20.300 mujeres en situación de desempleo frente a 10.000 hombres en paro.

Por lo que respecta a la contratación, julio cerró con 14.000 contratos de trabajo en la provincia, son 258 más respecto al menos anterior, de los que menos de la mitad, unos 5.700, fueron indefinidos.

Más afiliados a la Seguridad Social

A pesar de la subida del paro, los datos de afiliación a la Seguridad Social fueron positivos en julio, ya que en Ciudad Real hubo un incremento de 2.246 cotizantes. En total, hay más de 187.000 afiliados en la Seguridad Social de la provincia.

Por último, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo es de 18.700 en la provincia de Ciudad Real, lo que supone un gasto de más de 19 millones de euros y una cuantía media de prestación contributiva de 957 euros al mes.