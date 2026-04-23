Juan Miguel del Real (Cooperativas Agroalimentarias C-LM): "La situación actual se resume en una palabra, incertidumbre"

Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha celebran hoy en Ciudad Real el acto de entrega de los Premios Cooperativos 2026 al que asistirá el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page.

El evento va a reunir a más de 400 representantes de cooperativas de la región y se van a entregar varios premios y reconocimientos.

Por Onda Cero ha pasado el director general de Cooperativas Agroalimentarias de la región, Juan Miguel del Real, quien ha subrayado la incertidumbre por la que están atravesando las cooperativas y el campo en general debido a problemas y conflictos geopolíticos en estos últimos años, como los aranceles de Trump o las guerras de Ucrania y Oriente Medio, que están provocando fuertes subidas en los precios de combustibles, costes y fertilizantes.

A esto se suma, dice Del Real, la propuesta que Bruselas ha hecho de la nueva Política Agraria Común, la PAC. Señala que se está trabajando para cambiarla y mejorarla porque a las cooperativas no les gusta.

Tampoco les parece bien el nuevo ciclo de planes hidrológicos que las diferentes confederaciones quieren poner en marcha. En lo que respecta a Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real ha manifestado que estos planes van a ser más restrictivos a la hora de utilizar el agua para el regadío.

Como retos del futuro, las cooperativas de la región señalan el relevo generacional, la igualdad de género, la mejora de la competitividad y la formación y profesionalización de las cooperativas.