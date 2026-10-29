Jesús Patón, maquinista de Ciudad Real: "El sistema de seguridad del AVE cayó por falta de mantenimiento, el ministro se corrió de ligero para eximirse de la culpa"

En Onda Cero también hemos podido hablar con Jesús Patón, es maquinista de RENFE en Ciudad Real con 48 años de experiencia y está a punto de jubilarse.

A Patón le ha llamado la atención que el mismo día del accidente ferroviario de Urda se haya filtrado las comunicaciones entre el puesto de control y el maquinista del AVE que colisionó con el otro tren.

Cree que el objetivo es eximir de responsabilidad al Ministro de Transportes, Oscar Puente, y así culpar a otra persona de lo ocurrido alegando un fallo humano.

Sin embargo, y según este maquinista, el sistema de seguridad LZB del AVE ha sufrido falta de mantenimiento en la línea Madrid-Sevilla porque además se va a cambiar por otro.

Señala que hace varios años era impensable que se produjera este accidente, pero ahora el sistema de seguridad se ha ido deteriorando.

Degradación de la línea del AVE Madrid-Sevilla

Jesús Patón fue uno de los maquinistas que inicio los trayectos del AVE entre Madrid y Sevilla en 1992. Recuerda que este servicio era la envidia de muchos países europeos pero desde hace tiempo este recorrido ha ido empeorando.

Tras el accidente ocurrido este año en Adamuz, señala que lo único que se ha hecho es parchear la línea de alta velocidad, dice que “el tren a 250 kilómetros por hora se mueve como si fuera un barco” debido a los baches y afirma que hay unos 8 o 9 puntos con reducción de velocidad a pesar de las obras de mejora que se han hecho en el servicio Madrid-Sevilla.