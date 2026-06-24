Irene Pardo, directora del Festival de Teatro de Almagro: "Aquí se verán espectáculos que va a ser muy difícil que se vean en España"

A falta de escasamente una semana para que comience el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, se celebra del 2 al 26 de julio, la venta de entradas ya supera el 50% y hay espectáculos que o bien han colgado el no hay billetes o están muy cerca de hacerlo.

En una entrevista concedida a Onda Cero, la directora del festival, Irene Pardo, ha asegurado que la venta va muy bien y algunas funciones ya han agotado las entradas, como por ejemplo “A quién contaré yo mis quejas”, de Pepe Viyuela y Rosa León.

Otras llevan muy buen ritmo de venta y Pardo pide a los espectadores que no se descuiden y las compren enseguida, como las funciones de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de Almagro.

Este año el festival de Almagro reunirá a unos 650 artistas y habrá teatro, música o danza, además de actividades paralelas relacionadas con exposiciones, jornadas formativas y de investigación o rutas gastronómicas.

Medio centenar de espectáculos y compañías

En total, 50 espectáculos, con 16 estrenos absolutos y 3 en España y medio centenar de compañías. Irene Pardo ha dicho que en Almagro se podrán ver espectáculos que va ser muy difícil que se vean en España.

Además, la Compañía Nacional de Teatro Clásico va celebrar “por todo lo alto” su 40 aniversario, desplegando diferentes obras durante 18 días.

Irene Pardo ha dicho que el Festival de Teatro Clásico de Almagro es una fiesta de la cultura y de diferentes artes y asegura que todas las personas que viven o que visitan Almagro sienten que forman parte del propio festival.

La directora también recuerda que el festival vuelve a poner en marcha este año un servicio de autobuses desde Ciudad Real a Almagro. Es un servicio de transporte gratuito que saldrá desde la Plaza de San Francisco de Ciudad Real hasta la estación de autobuses de Almagro, con la ida a las 19:00 horas y la vuelta a la 1:30 horas.

Recordar que Onda Cero Ciudad Real es medio de comunicación oficial del Festival de Teatro Clásico de Almagro.