Investigan al conductor de un vehículo por un delito de homicidio imprudente en Membrilla

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de homicidio imprudente cometido con ocasión de un siniestro vial.

Los hechos ocurrieron sobre las 20:05 horas del día 9 de junio de 2026 en el punto kilométrico 2’500 de la carretera CR-6032 (Membrilla - A-4), en el término municipal de Membrilla (Ciudad Real), cuando el tractor agrícola que conducía el ahora investigado colisionó contra una motocicleta, cuyo conductor resultó fallecido, según ha informado la Benemérita en un comunicado de prensa.

Las diligencias serán remitidas a la Sección Civil y de Instrucción, plaza número 2, del Tribunal de Instancia de Manzanares.

El homicidio imprudente constituye un delito grave tipificado en el Código Penal con la pena de prisión de uno a cuatro años y la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años.

Los motoristas siguen siendo uno de los colectivos más vulnerables de las vías debido a la falta de protección física y su menor tamaño.

Junto con el uso correcto del casco, resulta de suma importancia la utilización complementaria de un equipamiento seguro: guantes y calzado adecuado, chaqueta y pantalón con protecciones de plástico en codos, espalda, hombros y rodillas, etc.

Fomentar su uso puede incidir de forma notable en la mejora de las consecuencias lesivas de los siniestros viales en los vehículos de dos ruedas.