Inaugurada la pasarela ciclopeatonal entre Ciudad Real y Miguelturra

La pasarela ciclista y peatonal entre Ciudad Real y Miguelturra ya es una realidad. Este lunes se ha inaugurado oficialmente una infraestructura que supone un símbolo de unión entre dos localidades que forman una de las conurbaciones más importantes de Castilla-La Mancha.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y los alcaldes de ambos municipios, Francisco Cañizares y Luis Ramón Mohino, han sido los principales protagonistas de un acto oficial que ha contado con numerosos representantes institucionales, así como varios miembros de las dos corporaciones municipales.

La pasarela cruza sobre la A-43 y ha supuesto una inversión de más de 7’5 millones de euros, con una parte de ellos procedentes de los fondos Next Generation. Esta nueva conexión consta de un elemento colgante de 153 metros y dos rampas de unos 130 metros cada una en cada extremo, y podrá ser utilizada tanto por peatones como por ciclistas.

Inauguración de la pasarela entre Ciudad Real y Miguelturra | OC

Asimismo, Emiliano García-Page ha celebrado, precisamente en los últimos días de este año, el éxito que ha supuesto el "magnífico" Plan de Modernización Ciudad Real 2025 que "hemos desbordado" puesto que, "o lo hemos cumplido, o se está cumpliendo en estos momentos", por lo que ha concluido que "Castilla-La Mancha está cumpliendo con Ciudad Real", al tiempo que ha apuntado la necesidad de establecer "planteamientos y proyectos con un horizonte al 2030", al menos.

Apoyada en fondos europeos, esta infraestructura favorecerá la movilidad sostenible de unos 100.000 habitantes de este entorno urbano. Un proyecto que, según ha dicho García-Page, "no es consecuencia de ninguna lotería", sino que ha supuesto "mucho esfuerzo, mucho desvelo" y "va a tener una enorme utilidad".

Francisco Cañizares durante la inauguración de la pasarela ciclopeatonal | OC

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha asegurado que “las obras en comunicación son siempre positivas para el desarrollo de los territorios y de la gente que los habita. Desde los albores de la humanidad sabemos que todo aquello que ha producido comunicación entre pueblos, ciudades, países o territorios, ha supuesto riqueza y prosperidad”.

Esta pasarela, según ha considerado el alcalde de la capital, “es una gran oportunidad para seguir estrechando lazos entre dos localidades que son parte del motor de esta provincia, esta provincia crece y lo hace principalmente alrededor de la capital y de las localidades de su entorno”.

Por todo ello, el primer edil ha calificado el de este lunes como “un día feliz para Ciudad Real y Miguelturra, que, seguro que los vecinos de ambas localidades lo celebrarán durante mucho tiempo, como lo hemos hecho siempre, compartiendo nuestras tradiciones y fiestas, lugares de ocio y de trabajo, compartiendo familia, relaciones deportivas, empresariales, relaciones de vida que hemos conseguido hacer a través de un puente mucho más fuertes e importantes”, ha concluido.

Inauguración de la pasarela ciclopeatonal | OC

Por su parte, el alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, no ha ocultado su satisfacción "por la culminación de esta deseada obra". Mohíno ha subrayado que la pasarela "no es solo cemento y acero, sino una respuesta a la necesidad real de mejorar la comunicación entre dos localidades que suman 92.000 habitantes".

"Esta infraestructura viene a aportar agilidad y, sobre todo, seguridad en los muchos desplazamientos que se producen diariamente entre nuestro pueblo y la capital", ha señalado el alcalde. Mohíno ha agradecido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha su confianza en el proyecto y el uso de los fondos europeos Next Generation para hacerlo realidad.

Asimismo, el alcalde de Miguelturra ha aprovechado su intervención para mirar al futuro, lanzando un guante a las administraciones para abordar el siguiente reto: el desdoblamiento de la CM-4174. "Es una de las vías con mayor densidad de tráfico de la provincia y es necesario que sigamos trabajando de la mano para dar seguridad al tráfico rodado", ha afirmado, reconociendo además el trabajo de los alcaldes y alcaldesas que le precedieron en esta lucha histórica "porque ellos mantuvieron viva la llama de esta necesidad cuando parecía un proyecto imposible".