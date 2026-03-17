La huelga de médicos deja mas de 800 personas sin consulta y 44 sin operar en Ciudad Real

Este martes se cumple la segunda jornada de huelga de médicos. Un nuevo paro nacional convocado hasta el próximo viernes para reivindicar un estatuto propio para médicos y facultativos.

Solo en el día de ayer, en el hospital de Ciudad Real 842 personas no fueron atendidas en consultas externas y 44 pacientes no pudieron pasar por los quirófanos. El miércoles se ha convocado una concentración en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan y el jueves otra en el hospital de Ciudad Real.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) denuncia que los servicios mínimos están siendo, en muchos casos, superiores a los establecidos por ley. Acusan a la ministra de Sanidad, Mónica García, de ser incapaz de negociar un estatuto propio para los médicos y piden su cese porque consideran que “no es su compañera sino su enemiga”, como ha asegurado Rosa Sarabia, secretaria general del CESM en Ciudad Real.

El sindicato asegura que no es una huelga ideológica, como dice la ministra, y advierten que habrá mas movilizaciones incluso después del verano si no hay negociaciones. De hecho, el comité de huelga ha trasladado las reivindicaciones a Presidencia del Gobierno.

Carrera Profesional del SESCAM

En cuanto al anunció que ayer hizo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de abrir la puerta a negociar la carrera profesional del SESCAM, paralizada desde hace 14 años y una de las principales reivindicaciones en Castilla-La Mancha, el presidente regional del Sindicato Médico, Jorge Curiel, reconoce que “se quedaron alucinados” cuando oyeron esas declaraciones, asegura que el sindicato no sabe nada y que el próximo 26 de marzo la administración regional ha convocado una reunión para hablar de la carrera profesional médica de Castilla-La Mancha.