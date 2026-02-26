Fue trasladado al hospital de Ciudad Real

Herido un trabajador al caer a una perforación de 8 metros de profundidad en Malagón

Un trabajador de 44 años ha resultado herido al precipitarse en una perforación de 8 metros de profundidad en Malagón (Ciudad Real), tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Europa Press

Ciudad Real |

Perforación donde cayó el trabajador herido
Perforación donde cayó el trabajador herido | SCIS

Un trabajador de 44 años ha resultado herido al precipitarse en una perforación de 8 metros de profundidad en Malagón (Ciudad Real), tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 10.46 horas al aire libre en el Camino de los Rallados, cuando este trabajador se ha caído a la perforación.

En un primer momento ha sido rescatado por sus compañeros y posteriormente trasladado por un helicóptero sanitario al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Además, hasta el lugar se han trasladado la Guardia Civil, la Policía Local, los bomberos de Ciudad Real, una ambulancia y el médico de urgencias.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer