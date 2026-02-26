Los intoxicados fueron trasladados al hospital

Una fuga de gas en un inmueble de Alcázar obliga a desalojar a 10 personas y deja cuatro intoxicadas

Una fuga de gas en un bloque de viviendas situada en la avenida Álvarez Guerra de Alcázar de San Juan ha obligado a desalojar a 10 personas, resultando intoxicadas cuatro.

Europa Press

Ciudad Real |

Los intoxicados fueron trasladados al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan
Los intoxicados fueron trasladados al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan | OC

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la fuga ha tenido lugar sobre las 17.50 horas, y podría tener su origen en el fallo de una caldera de gas natural.

En el operativo han participado agentes de la Policía Nacional, de Policía Nacional, bomberos de Alcázar y una ambulancia de soporte vital, que han evacuado a tres mujeres --53, 25 y 20 años-- y un varón de 53 al Hospital Mancha Centro.

