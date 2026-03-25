Explosión de agua y avifauna en las Tablas de Daimiel: "El parque atraviesa un momento dulce, el mejor de la última década"

“El parque atraviesa un momento dulce, con una inundación casi plena y con una gran presencia de la avifauna”. Son palabras del director del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Carlos Ruiz de la Hermosa, quien ha subrayado que este espacio natural vive el mejor momento de inundación de la última década.

En declaraciones a Onda Cero, Ruiz de la Hermosa dice que hay que remontarse al período 2013-2016 para encontrar una situación hídrica similar en este parque. Son 1.500 hectáreas inundadas, de las 1.750 que se pueden encharcar, aunque reconoce que firmaría que todos los años las Tablas de Daimiel estén como en la actualidad.

Una mejora muy notable gracias a las lluvias registradas en los primeros meses del año, que han hecho que el río Gigüela siga llevando agua al parque nacional y que incluso la presa de Puente Navarro continúe desembalsando.

Lo ideal, dice Ruiz de la Hermosa, es que en primavera se registren las precipitaciones medias suficientes a la espera de que en un futuro se establezcan medidas estructurales para mantener el nivel hídrico del parque.

Avifauna

Además, se trata de un espacio “agradecido” porque cuando consigue un nivel de inundación se puede tener una avifauna muy importante.

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel | OC

En este sentido, ha hecho referencia al último censo de aves que se ha elaborado en el mes de marzo en el que destacan 2.000 ejemplares de pato colorado (el ave que más se identifica con las Tablas), otros 2.000 del porrón común, 150 ejemplares del porrón pardo (en peligro de extinción) y se ha vuelto a ver a un pájaro que hace tiempo no se veía, el bigotudo.

Carlos Ruiz de la Hermosa recuerda que para inundar las Tablas de Daimiel no se necesita una gran cantidad de agua, basta con 18 o 20 hectómetros cúbicos.

Visitantes

Con este panorama, la afluencia de visitantes se ha incrementado y lo seguirá haciendo en próximas fechas, teniendo en cuenta la Semana Santa, aunque el director del parque apuesta por un turismo naturalista que suponga que las personas estén más tiempo en las Tablas y en el entorno de Daimiel.

Ruiz de la Hermosa opina que una gran afluencia de visitantes devalúa la calidad de las visitas y hace que sean menos agradables y positivas. Por eso aconseja a los personas que sean de la provincia de Ciudad Real a que acudan al parque mejor en días entre semana y por la tarde, para que no se produzcan grandes afluencias de personas los fines de semana y así las visitas se puedan realizar de manera más escalonada.

Aunque la situación hídrica de las Tablas es ahora muy buena, sin embargo el director apuesta por seguir trabajando para mejorar la estabilidad ambiental con el objetivo de que el parque “no sea la imagen de un solo día sino que tenga el futuro que se merece”.