El comercio de Ciudad Real abre el lunes esperando con los brazos abiertos a los clientes

En la “Mercería Baptista” se estaban afanando hoy en la limpieza del local, al que también daban una mano de pintura.

Una de sus propietarias, Cristina Baptista, comentaba que el lunes abrirán de nuevo “a tope”, después de haber estado últimamente vendiendo con cita previa e incluso sirviendo productos a domicilio.

Reconoce que el futuro es incierto, pero también asegura que los clientes les han dicho que están deseando que se abra la tienda para ir a comprar. Abrirán mañana y tarde.

En el local se va a extremar las medidas higiénicas y sanitarias para evitar contagios.

La tienda “Lotto” y los otros cuatro locales que forman parte del grupo “Malvarrosa”, empresa familiar que nació en 1.942, también reabrirá sus puertas el lunes.

La propietaria de “Lotto”, Susana Sanz, ha dicho que ellos igualmente van a garantizar las medidas de higiene y sanitarias, como las distancias entre clientes, la limpieza del local al principio y al final de la jornada, los geles hidroalcohólicos o la señalización en el suelo de la distancia de seguridad.

Eso sí, prefieren ser cautos y al principio sólo abrirán por la mañana para ver como se va desarrollando la actividad.

Tanto Cristina Baptista como Susana Sanz aseguran que no va a solicitar ayudas a las administraciones. No confían en estas subvenciones, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Comunidades. Dicen que el consistorio no tiene un censo real del pequeño comercio de Ciudad Real y que por lo tanto las ayudas no serán equitativas. Y tampoco se acogerán a las ayudas de la Junta porque aseguran que impone unas condiciones abusivas, incluso mayores que las del Gobierno Central.

Recordar que en la fase 1 de la desescalada podrán abrir todos los locales con una superficie igual o inferior a 400 m2, aunque también se permitirá la apertura de los que tengan más de 400 m2 pero acotando el espacio abierto al público ajustándose a este umbral.

Dentro del establecimiento el aforo máximo permitido será del 30%. Se establecerá dos metros de distancia entre clientes, y si no es posible mantener esa distancia, sólo un cliente dentro del local.

El horario de atención será prioritario para los mayores de 65 años. Los comercios que así lo deseen podrán fijar períodos de rebajas u ofertas, siempre y cuando no supongan aglomeraciones dentro de la tienda.