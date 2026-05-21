Emilio Martín aspira a presidir la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real "con una candidatura que no va contra nadie"

Esta noche se cierra el plazo de presentación de candidaturas para presidir la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real. Hasta este momento, y tal y como adelantó Onda Cero, hay una lista confirmada, la que encabeza Emilio Martín Aguirre, actualmente hermano mayor de la Hermandad de la Flagelación.

Martín Aguirre ya fue presidente de esta asociación durante doce años, entre 2001 y 2013, y ahora presenta lista para volver a presidir este colectivo.

En declaraciones a Onda Cero, afirma que una reunión entre hermanos mayores le propuso a él para llevar a cabo un cambio en la asociación de cofradías, “me lo pensé y al final opté por dar el paso adelante”.

Dice que su candidatura no va contra nadie, busca un cambio de gestión en la asociación y trabajar en favor de la Semana Santa de Ciudad Real, actualmente declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Entre las propuestas de su candidatura están las de elaborar unos nuevos estatutos y reglamentos de la asociación de cofradías, que las instituciones y otros colectivos colaboren con esta asociación, realizar un vía crucis entre todas las hermandades, recuperar las exposiciones culturales de Semana Santa y también crear una mesa de trabajo para que la Semana de Pasión de Ciudad Real pueda aspirar a su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Se desconoce si habrá otra lista alternativa a la de Emilio Martín. Se hablaba de una candidatura encabezada por Eugenio Díaz, hermano mayor de la Hermandad de la Oración en el Huerto, pero finalmente decidió desistir por cuestiones personales, según afirmó él mismo a Onda Cero.

Por su parte, la actual presidenta de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real, Yolanda Gómez, no se presentará a la reelección en unos comicios que están previstos para el próximo 11 de junio.