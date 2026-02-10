Los embalses de Ciudad Real ganaron 89 hm3 la semana pasada

Los pantanos de la provincia de Ciudad Real han tenido un importante incremento de sus recursos hídricos en la última semana debido a las intensas lluvias de las borrascas Leonardo y Marta.

El aumento ha sido de 89 hectómetros cúbicos la semana pasada, almacenan en total 423 hm3, son 145 más que hace un año, y se encuentran al 82% por ciento de su máxima capacidad de llenado.

Destacan los 43 hm3 que ganó Torre de Abraham la semana pasada, El Vicario sumó 15 hm3, Vega del Jabalón unos 10 hm3, La Cabezuela cerca de 8 hm3, al igual que Montoro, 4 el Gasset y uno Puerto de Vallehermoso.

Cuenca del Guadiana

Por un lado, los embalses de la provincia situados en la cuenca del Guadiana acumulan 312 hm3 y están al 78%. Algunos pantanos siguen aliviando agua, como Torre de Abraham, que se encuentra por encima del cien por cien de su capacidad, y Gasset y El Vicario que están al 92%. En el caso de El Vicario, en tan solo una semana ha duplicado el volumen de agua embalsada

Cabe destacar también que dos presas que casi siempre han contado con poca agua, La Cabezuela y Vega del Jabalón, han visto triplicar sus volúmenes hídricos en tan solo una semana.

La Cabezuela, que abastece a municipios de Campo de Montiel, tiene 10 hm3 y está al 25%, mientras que Vega del Jabalón, que abastece a pueblos del Campo de Calatrava, acumula 15 hm3 y se encuentra al 45%.

Además, Puerto de Vallehermoso está al 76%, Puente Navarro al 46% y el de Peñarroya está al 38% de su máxima capacidad.

Cuenca del Guadalquivir

Mientras, los dos pantanos de la provincia situados en la cuenca del Guadalquivir, Montoro y Fresneda, siguen desembalsando agua. Ambos retienen 127 hm3 y están, de media, al 102% de su capacidad.