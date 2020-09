El Ayuntamiento de Ciudad Real adquirirá 6 vehículos de motorización para la Policía Local

La portavoz municipal, Sara Martínez, reconocía que desde el año 2015 “se está haciendo una renovación del material y de las dotaciones de la Policía Local. Y creo que son mejoras no sólo para la Policía Local, sino para toda la ciudad, con estos 6 vehículos híbridos que son necesarios para su trabajo”. El presupuesto base de licitación de estos vehículos será de 205.000 euros.

También en el área de compras, se ha iniciado el expediente para la adquisición de un sistema de difusión móvil para la Televisión Municipal de Ciudad Real, cofinanciado por el FEDER dentro de la EDUSI “Ciudad Real 2022 Eco-Integrador” por importe de 30.000 euros.

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la solicitud al Ministerio de Sanidad de la financiación para el desarrollo del programa de ocio joven alternativo “VeranOcio 2021”. Según Martínez, se trata de una subvención dentro del Plan Nacional de Drogas, que concede el Ministerio de Sanidad Programa en base a proyectos. Dentro del “VeranOcio 2021” se solicitan 17.500 euros que se sumarán a los 7.500 euros de aportación municipal.

También en la reunión de hoy se ha aprobado 37 expedientes de licencias urbanísticas y 37 sancionadores de Medio Ambiente, entre ellas 3 por consumo de alcohol en la vía. “Es importante seguir concienciando en esta materia, ya que el botellón está prohibido, de hecho en el mes de agosto la Policía Local ha levantado 57 actas por infracciones”. La cuantía de la multa por esta cuestión, recordaba Martínez, es de 60 euros.

Medidas especiales contra la COVID-19

Tras el primer fin de semana de aplicación de las medidas especiales establecidas para frenar la propagación de la COVID-19, la portavoz municipal hacía un llamamiento a la ciudadanía “para que cumpla con las normas, que la mascarilla es obligatoria, que se cumpla el distanciamiento social, que no haya concentraciones de jóvenes y no tan jóvenes… es fundamental seguir en esa línea, seguir insistiendo, no puede ser que bajemos los brazos, y desde el Ayuntamiento vamos seguir potenciando la concienciación ciudadana, pero también el control y la vigilancia con la Policía Local y también con los otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No podemos decir que la situación está controlada, y es cierto que la mayoría cumple, pero también hay incumplidores”.