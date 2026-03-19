El accidente tuvo lugar en la A-43

Dos personas heridas tras una colisión entre dos camiones en Argamasilla de Alba

Dos personas han resultado heridas tras la colisión de dos camiones en la autovía A-43 dentro del término municipal de Argamasilla de Alba.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Ambulancia del SESCAM
Ambulancia del SESCAM | Europa Press

Dos personas han resultado heridas tras la colisión de dos camiones en la autovía A-43 dentro del término municipal de Argamasilla de Alba.

El accidente de tráfico tuvo lugar a las 00:37 horas de este jueves en el kilómetro 85 de la citada autovía, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Los dos heridos son varones y son los conductores de ambos camiones. Uno de ellos, de 39 años de edad, quedó atrapado en el interior de la cabina y tuvo que ser rescatado. Estaba herido grave y fue trasladado al hospital de Tomelloso por una UVI móvil.

El conductor del otro camión, de 48 años, también resultó herido y fue trasladado al hospital de Ciudad Real en una ambulancia de soporte vital básico.

En el operativo participaron Guardia Civil, bomberos de Tomelloso y Manzanares y un médico de urgencias.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer