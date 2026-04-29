Los dos magistrados que aspiran a presidir la Audiencia de Ciudad Real han comparecido ante el CGPJ

Los dos aspirantes a presidir la Audiencia Provincial de Ciudad Real han comparecido hoy ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exponer sus curriculums y proyectos.

Y es que la actual presidenta, María Jesús Alarcón, ya ha agotado los tres mandatos consecutivos que marca la ley y deja el puesto vacante.

El primero en comparecer ha sido Luis Casero, magistrado de la Audiencia de Ciudad Real, natural de Tomelloso, lleva 35 años ejerciendo la carrera judicial y es magistrado de la sección primera de la audiencia desde el año 1997.

El otro aspirante a presidir la Audiencia de Ciudad Real es Juan Rafael Benítez, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, donde ha desarrollado su carrera profesional los últimos 20 años.

Una vez hechas ambas comparecencias, será el pleno del CGPJ el que aprobará, en una fecha aún por determinar, el nombramiento del nuevo presidente de la Audiencia de Ciudad Real y el nombre será publicado en el Boletín Oficial del Estado.