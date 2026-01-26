Detienen a un grupo criminal dedicado al robo de herramientas en el interior de vehículos en la provincia de Ciudad Real

Dentro de la denominada operación “VURDON-VANTOOL”, la Guardia Civil ha procedido a la detención de dos personas y una tercera investigada por la comisión de un supuesto delito de pertenencia a grupo criminal dedicado al robo con fuerza de herramientas de trabajo, en el interior de vehículos y furgonetas de trabajo, en las localidades de Miguelturra, Poblete, Carrión de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Daimiel y Malagón.

Durante el pasado mes de octubre, se produjeron un concurso de delitos de robo con fuerza en las cosas en el interior de vehículos, ocurrido en diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.

Una vez se tiene conocimiento por parte de la Guardia Civil de los hechos acontecidos, son los Equipos Roca de Manzanares y Ciudad Real los encargados de la investigación conjunta. Se realizaron una serie de gestiones inmediatas para intentar el esclarecimiento de los hechos ocurridos, como visionado de cámaras de video-vigilancia, toma de manifestación de testigos y diferentes trabajos operativos y de seguimiento consiguiéndose identificar a los autores y el vehículo utilizado por estos.

Modus operandi

Los autores encontraban sus objetivos en furgonetas de trabajo de empresas de construcción, fontanería, electricidad, etc. y tras forzar la puerta o romper el cristal de los diferentes vehículos sustraían las diferentes herramientas eléctricas y manuales que había en el interior, ocurriendo estos hechos siempre a altas horas de la madrugada, cuando la vía pública se encontraba con poco tránsito de personas y es más difícil ser sorprendidos.

Se comprobó como haciendo uso del vehículo propiedad de uno de los autores, recorrían diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real buscando furgonetas de trabajo y aprovechando que las calles se encontraban vacías, estacionaban a poca distancia de los vehículos objetivos, procediendo a sustraer las citadas herramientas del interior, llegando a realizar hasta diez robos en una misma noche, quedando claro la misión de los participantes, siendo uno de ellos el conductor, otro el vigilante y el tercero el encargado de acceder a los vehículo y sustraer las herramientas.

Explotación de la operación

Durante el mes de diciembre, los diferentes agentes investigadores junto con el apoyo de la USECIC de Ciudad Real procedieron a realizar dos entradas y registros en los domicilios de los dos autores, en la localidad de Almagro, pudiendo recuperar diversos objetos sustraídos, tales como herramientas, material de trabajo y unas llaves de un vehículo, el cual había sido sustraído en la localidad de Madrid y fue localizado en el término municipal de Pozuelo de Calatrava.

Una vez finalizado el registro se procedió a la detención de los dos presuntos autores y a la investigación de una tercera persona por la comisión de los 23 delitos investigados contra el patrimonio y un delito de pertenencia a grupo criminal, habiendo obtenido unos beneficios netos, de más de 20.000 euros, con una valoración económica estimada de daños a los perjudicados que supera los 25.000 euros.

Estos delitos fueron cometidos en el mes de octubre del 2025 en las localidades de Miguelturra, Poblete, Carrión de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Daimiel y Malagón.

Las diligencias policiales como los detenidos han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Almagro.