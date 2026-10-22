Detienen a dos personas como presuntos responsables del tiroteo que tuvo lugar en agosto en Alcázar de San Juan

La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a dos personas como presuntas responsables de varios disparos efectuados con un arma de fuego en la barriada de “La Pradera” el pasado 15 de agosto.

La investigación se inició a raíz de un enfrentamiento entre dos clanes rivales en el que se produjeron cuatro detonaciones, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Al parecer, el autor fue un varón que portaba una escopeta y que llegó al lugar de los hechos -calle Portugal- a bordo de un vehículo. Tras efectuar los disparos, entregó el arma a una mujer que accedió a uno de los domicilios de la zona.

Desde ese momento, las pesquisas de los agentes se centraron en identificar a los responsables y en analizar los hallazgos materiales recogidos y examinados por especialistas de Policía Científica.

Todas las gestiones de investigación efectuadas llevaron finalmente a la Policía Nacional a determinar la identidad de las dos personas presuntamente relacionadas con los hechos.

Dispositivo policial en el barrio de “La Pradera”

Para culminar la investigación, localizar a los presuntos autores y proceder a su detención, se estableció un dispositivo policial en el barrio en que participaron agentes del Grupo Operativo de Respuesta de Ciudad Real, Grupo Local de Seguridad Ciudadana y Grupo Operativo Local de Alcázar de San Juan, junto con el Grupo Local de Policía Científica, y agentes de Policía local de Alcázar de San Juan.

Como resultado del dispositivo, fueron detenidas dos personas como presuntas responsables de los delitos de tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial. Tras su traslado a dependencias policiales y la práctica de las diligencias correspondientes, ambas quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Debido a los enfrentamientos violentos que han registrado desde el mes de julio en la zona, la Policía Nacional ha establecido un plan integral de seguridad en el barrio de “La Pradera” para prevenir que se produzcan nuevos incidentes de este tipo.