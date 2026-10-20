Carlos Marín, presidente de FECIR, sobre los accidentes de trabajo: "Hay que cumplir la normativa pero no se puede criminalizar a los empresarios"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha manifestado, en relación a los accidentes de trabajo, que hay que cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales pero añade que no hay que responsabilizar de todo a la patronal.

En declaraciones a Onda Cero, Marín opina que no hay que criminalizar a los empresarios y subraya que el gasto en prevención es realmente una inversión.

Asegura que el empresario no quiere que el trabajador tenga un accidente y considera que además de la patrona “el resto de actores tienen la responsabilidad que tienen”.

El presidente de FECIR dice que hay que incidir en la prevención de accidentes laborales y en los planes de prevención en las empresas “porque eliminar la siniestralidad laboral es una responsabilidad de todos”.

Carlos Marín señala que son muy pocos empresarios los que incumplen la ley y por eso pide que “se acabe con los piratas porque hacen competencia desleal”.

Huelga general

En lo que respecta a la huelga general del 11 de noviembre, el presidente de FECIR insiste en que no hay causas laborales en su convocatoria y por eso señala que la CEOE la va a impugnar.

Uno de los motivos de esta movilización es el problema de la vivienda. En este sentido, Marín pide a los sindicatos que dejen al sector de la construcción que hagan viviendas “para que el precio baje y lo haga rápido”.