CCOO C-LM asegura que la huelga general tiene "argumentos laborales de sobra" y defiende su legalidad

El secretario regional de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha defendido este martes que la huelga general del próximo 11 de noviembre es "absolutamente legal" y tiene "argumentos laborales de sobra", al tiempo que ha insistido en que la vivienda, los salarios y el encarecimiento de los precios son motivos suficientes para convocar una movilización de estas características.

Así ha respondido, a preguntas de los periodistas, durante la asamblea de delegados de CCOO Hábitat en Ciudad Real, tras las declaraciones realizadas este lunes por el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, quien calificó la convocatoria de "huelga política contra la oposición", y aseguró que provocaba "sonrojo y carcajada" cuestionando que los trabajadores comprendieran los motivos de la movilización.

Ortega ha explicado que, a diferencia de anteriores huelgas generales, convocadas para rechazar recortes de derechos, esta tiene un carácter "ofensivo" ante el deterioro de las condiciones de vida.

"La vivienda no se puede separar del trabajo", ha defendido, recordando que el acceso a un hogar está directamente relacionado con los salarios, la temporalidad y la precariedad laboral.

Por ello, ha pedido a la patronal que "no tengan ninguna duda" de que existen motivos laborales suficientes para secundar una movilización que considera uno de los ejercicios democráticos más importantes para los trabajadores.

Ortega también ha respondido a Nicolás después de que este rechazara que se responsabilice sistemáticamente a los empresarios de los accidentes laborales.

El dirigente sindical ha recordado que la legislación atribuye a las empresas la responsabilidad en materia preventiva, aunque corresponde a los tribunales determinar las posibles culpabilidades.

"Lo que no puede ser tan barato como es en Castilla-La Mancha es incumplir la ley de manera reiterada, poniendo en peligro la vida de las personas trabajadoras", ha denunciado.

Ortega ha insistido en que "los muertos siempre están del mismo lado" y que siempre les "toca ser a las personas trabajadoras".

LA VIVIENDA, OTRO DE LOS MOTIVOS DE LA HUELGA

Finalmente, Ortega ha respondido a Nicolás después de que el presidente de Cecam atribuyera los problemas de acceso a la vivienda a los impuestos.

"No caigamos en esa demagogia del infierno fiscal", ha reclamado el dirigente sindical, insistiendo en que el encarecimiento de la vivienda es uno de los principales motivos de la huelga general del 11 de noviembre.

En este sentido, ha advertido de que los precios de la vivienda han aumentado hasta un 15% anual en Castilla-La Mancha, mientras que las subidas salariales no llegan al 4%.

"Los precios de la vivienda son inaccesibles, los salarios no son suficientes y los precios están comiéndose absolutamente los incrementos salariales", ha concluido.

PACTO DE ESTADO CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL

En la asamblea de delegados de CCOO del Hábitat ha estado presente el secretario general estatal de la federación, Daniel Barragán, quien también ha defendido que existen motivos suficientes para convocar la huelga general ante los bajos salarios, la precariedad y la elevada siniestralidad en sectores como la construcción y la ayuda a domicilio.

"Nos sobran los motivos, nos va la vida en ello", ha advertido Barragán, quien ha reclamado un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral y la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la jubilación en las profesiones más peligrosas.

También ha denunciado que el encarecimiento de la vivienda dificulta la emancipación de los jóvenes y agrava la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Finalmente, ha respondido al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por su intención de impugnar la convocatoria al considerarla política.

"Vamos a ir a la calle, diga lo que diga Garamendi, diga lo que digan los juzgados", ha asegurado, reivindicando el derecho de los trabajadores a secundar la huelga.